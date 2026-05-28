„Gall-aktisch“ – Felix löst Völkerwanderung aus

„Niederlage“ für Jonas

Auf dem Rad scheint Jonas Vingegaard bei diesem Giro unbesiegbar zu sein. In Sachen Aussehen sah der Familienvater aber Potenzial für eine Verbesserung. Der 29-Jährige trat gestern beim Start zur 17. Etappe in Cassano d‘Adda glatt rasiert an: „Ich guckte in den Spiegel und stellte fest, dass ich aussehe wie ein Teenager, der probiert, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Er musste einfach ab. Manchmal muss man eine Niederlage akzeptieren.“