Frau benutzte aus Rache Namen von ihrem „Gspusi“

Ein Handy-Vertrag unter falschem Namen, telefonisch abgeschlossen, samt richtigem Geburtsdatum und Adresse. Und auch eine Amazon-Bestellung soll sie auf diesen Namen getätigt haben. Der Leidtragende war das „Gspusi“ der Angeklagten. „Wir hatten ein Verhältnis“, erklärt die 44-Jährige. Scheinbar eine lose Bekanntschaft, denn vor Gericht behauptet der Mann zunächst, die Frau nicht zu kennen. Bis ihm dann doch ihre Adresse und auch ein geliehener Geldbetrag wieder einfallen. In St. Pölten musste sich seine „Bekanntschaft“ nun wegen betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs verantworten. Sie zeigte sich zu den Vorwürfen geständig.