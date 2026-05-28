Forscher in NÖ schlagen Alarm: Tropen-Gift im Mais

Ein „afrikanisches Problem“, das näher rückt

Aflatoxin B1 zählt zu den stärksten natürlich vorkommenden Giften und wird von Schimmelpilzen gebildet, die Wärme und Trockenheit lieben. Bedingungen, die auch in Ostösterreich immer häufiger auftreten. Genau darin sehen Fachleute einen potenziellen Zusammenhang mit dem Klimawandel. Besonders erschreckend: Bereits in geringer Dosis kann Leberkrebs ausgelöst werden, in Teilen Afrikas schon längst bittere Realität!