Kleiner Spatz hält Supermarkt in Atem

Besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden werde versucht, dem Vogel stressfrei die Flucht zu ermöglichen, da Spatzen zu diesen Zeiten besonders aktiv sind. Bleibt zu hoffen, dass der kleine Vogel seinen Weg bald hinausfindet – und seine Runden künftig wieder unter freiem Himmel statt zwischen Einkaufswägen und Supermarktregalen drehen kann. Viele Kunden drücken jedenfalls fest die Daumen für ein glückliches Ende der laufenden Rettungsaktion.