Warum viele Wälder eine „Anti-Aging-Kur“ brauchen

Forst klimafit machen

Im Regierungsviertel relativiert man die Größenordnung, um die es geht: „Zwar sind 40 Prozent der Landesfläche Wald, aber nur sechs Prozent zählen zum gebirgigen Schutzwald“, erklärt Landesforstdirektor Hans Grundner. Der Fachmann räumt ein, dass auch in Niederösterreich die Wälder unter Trockenheit und Borkenkäfer-Befall leiden. Das Gegenmittel: klimafitte Waldverjüngung. Grundner weist den Vorwurf fehlender Umsetzung der RH-Empfehlungen zurück. Derzeit würden 120 Aufforstungsprojekte laufen: „Viele sind aber aufgrund der Mehrjährigkeit im Forst logischerweise noch nicht abgeschlossen.“