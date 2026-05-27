Rechtsanwalt zeigte sich wenig auskunftsbereit

Wortgefecht mit SPÖ-Fraktionschef

SPÖ-Klubchef Roland Fürst fand das aber „respektlos“ und warf Weinrauch vor, etwas zu verbergen zu haben. „Ich hätte schon erwartet, dass Sie zumindest so tun, als ob Sie kooperativ wären“, meinte er. Das wies der Rechtsanwalt vehement zurück: „Sie haben mich nicht zu beleidigen, Sie haben mir nichts zu unterstellen, sonst sehen wir uns woanders“, betonte Weinrauch.