Nächster Badeunfall: Wiener (21) in Lebensgefahr

Ein 21-jähriger Wiener ist am Montagabend im Badeteich Gerasdorf bei Wien (NÖ) beim Schwimmen untergegangen und hat dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Nur Stunden zuvor endete ein ähnlicher Vorfall am Pier 22 auf der Donauinsel tödlich.
Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Mehrere Badegäste reagierten geistesgegenwärtig, sprangen ins Wasser und zogen den jungen Wiener an Land. Laut Polizei wurde der 21-Jährige noch an Ort und Stelle reanimiert. Danach brachte der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ den Mann in die Klinik Floridsdorf.
Auch Großeinsatz am Pier 22
Nur wenige Stunden zuvor war auf der Donauinsel im Bereich des „Copa Beach“ ein Großeinsatz angelaufen, nachdem eine Person im Wasser untergegangen und nicht mehr aufgetaucht war. Augenzeugen alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Rettung, Polizei, Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber suchten mit Hochdruck nach der vermissten Person.
Jede Hilfe kam zu spät
Der Einsatz nahm schließlich ein tragisches Ende: Der bislang unbekannte Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen.
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