Nächster Badeunfall: Wiener (21) in Lebensgefahr

Auch Großeinsatz am Pier 22

Nur wenige Stunden zuvor war auf der Donauinsel im Bereich des „Copa Beach“ ein Großeinsatz angelaufen, nachdem eine Person im Wasser untergegangen und nicht mehr aufgetaucht war. Augenzeugen alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Rettung, Polizei, Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber suchten mit Hochdruck nach der vermissten Person.