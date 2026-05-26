Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ging plötzlich unter

Nächster Badeunfall: Wiener (21) in Lebensgefahr

Wien
26.05.2026 09:51
Der 21-Jährige war beim Schwimmen im Badeteich Gerasdorf plötzlich untergegangen (Symbolbild).
Der 21-Jährige war beim Schwimmen im Badeteich Gerasdorf plötzlich untergegangen (Symbolbild).(Bild: haenson - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 21-jähriger Wiener ist am Montagabend im Badeteich Gerasdorf bei Wien (NÖ) beim Schwimmen untergegangen und hat dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Nur Stunden zuvor endete ein ähnlicher Vorfall am Pier 22 auf der Donauinsel tödlich.

0 Kommentare

Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Mehrere Badegäste reagierten geistesgegenwärtig, sprangen ins Wasser und zogen den jungen Wiener an Land. Laut Polizei wurde der 21-Jährige noch an Ort und Stelle reanimiert. Danach brachte der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ den Mann in die Klinik Floridsdorf.

Auch Großeinsatz am Pier 22
Nur wenige Stunden zuvor war auf der Donauinsel im Bereich des „Copa Beach“ ein Großeinsatz angelaufen, nachdem eine Person im Wasser untergegangen und nicht mehr aufgetaucht war. Augenzeugen alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Rettung, Polizei, Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber suchten mit Hochdruck nach der vermissten Person.

Lesen Sie auch:
Es war längere Zeit unklar, ob es sich bei der vermissten Person um einen Mann oder eine Frau ...
Badeunfall in Wien
Großeinsatz: Person in Donau verschwunden
25.05.2026
Trotz Wiederbelebung
Herzinfarkt in Strandbad: Badegast verstirbt
25.05.2026
Tragischer Einsatz
22-Jähriger nach Badeunfall im Längsee verstorben
24.05.2026

Jede Hilfe kam zu spät
Der Einsatz nahm schließlich ein tragisches Ende: Der bislang unbekannte Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
26.05.2026 09:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
17° / 32°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
16° / 32°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
16° / 31°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
16° / 31°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
15° / 32°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Noch immer enorm teuer ist der Sprit an Österreichs Tankstellen – wie wird es wohl mit der ...
Wird sie verlängert?
Krimi um Spritpreisbremse geht in nächste Runde
Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
106.729 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
80.457 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
70.097 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
2018 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1768 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
731 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Mehr Wien
Ging plötzlich unter
Nächster Badeunfall: Wiener (21) in Lebensgefahr
Krone Plus Logo
Öffi-Chaos ab Sommer
Ulli Sima: In Wien wird es „nicht lustig werden“
WERBUNG
Favoriten: Zwischen Super-Grätzl & Polizeisorgen
Demenzkranker wohlauf
Nach Flug-Irrtum: Happy End um vermissten Senior
Krone Plus Logo
Betroffene beklagen:
„Hunger-Rationen“ in Spitälern und Pflegeheimen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf