Umstrittenes Lueger-Denkmal: Er ist wieder da!

Ende Jänner abgebaut, heimlich beschädigt und nun – ohne Vorwarnung – wieder aufgestellt: Das Lueger-Denkmal an der Wiener Ringstraße sorgt für Aufregung. Am Dienstagvormittag staunten Passanten nicht schlecht, als die Bronzefigur des wegen seines Antisemitismus umstrittenen früheren Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) plötzlich wieder an ihrem angestammten Platz thronte. Weder die Stadt Wien noch die Kunstinstitution KÖR (Kunst im öffentlichen Raum) hatte die Rückkehr vorab kommuniziert. Letztere bestätigte den Aufbau knapp: Die Bronzefigur sei aufgesetzt, Bautätigkeit und Kontextualisierung aber noch nicht abgeschlossen. Zu den Beschädigungen könne man aufgrund laufender Ermittlungen nichts sagen. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) äußerte sich ebenfalls nicht – man kommentiere keine „laufende Baustelle“.