Umstrittenes Lueger-Denkmal: Er ist wieder da!

Ohne Ankündigung steht Karl Luegers Bronzestatue plötzlich wieder an der Ringstraße – wenige Tage nach einer mysteriösen Beschädigung im niederösterreichischen Traiskirchen.
Ende Jänner abgebaut, heimlich beschädigt und nun – ohne Vorwarnung – wieder aufgestellt: Das Lueger-Denkmal an der Wiener Ringstraße sorgt für Aufregung. Am Dienstagvormittag staunten Passanten nicht schlecht, als die Bronzefigur des wegen seines Antisemitismus umstrittenen früheren Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) plötzlich wieder an ihrem angestammten Platz thronte. Weder die Stadt Wien noch die Kunstinstitution KÖR (Kunst im öffentlichen Raum) hatte die Rückkehr vorab kommuniziert. Letztere bestätigte den Aufbau knapp: Die Bronzefigur sei aufgesetzt, Bautätigkeit und Kontextualisierung aber noch nicht abgeschlossen. Zu den Beschädigungen könne man aufgrund laufender Ermittlungen nichts sagen. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) äußerte sich ebenfalls nicht – man kommentiere keine „laufende Baustelle“.
Einbruch in einen Steinmetzbetrieb in Traiskirchen
Warum überhaupt so viel Aufregung? Zwischen dem 13. und 18. Mai hatten Unbekannte in einen Steinmetzbetrieb in Traiskirchen (NÖ) eingebrochen, wo das Denkmal restauriert wurde. Es kam zu schweren Beschädigungen. Details nannte die Polizei nicht – das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ermittelt, Täterhinweise fehlen bislang.
770.000 Euro für einen schiefen Bürgermeister
Hintergrund: Nach jahrelangen Diskussionen gewann Klemens Wihlidal 2023 den Wettbewerb zur Kontextualisierung. Sein Projekt Schieflage (Karl Lueger 3,5°) sieht vor, die Figur künftig leicht geneigt aufzustellen. Die Kosten stiegen von 500.000 auf über 770.000 Euro. Die jetzigen Beschädigungen noch nicht mitgerechnet.
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