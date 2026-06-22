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Erträge fließen zurück

Millionen aus Firmen: Land kassiert kräftig mit

Burgenland
22.06.2026 07:12
An zwölf Unternehmen ist das Land derzeit beteiligt.
An zwölf Unternehmen ist das Land derzeit beteiligt.(Bild: Karl Grammer)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Zwölf Unternehmen, an denen das Land Burgenland beteiligt ist, erwirtschafteten im Vorjahr 184 Millionen Euro Umsatz. Die Erträge fließen jetzt zurück.

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Hundefutter aus Pöttelsdorf, Flugsimulatoren in Neusiedl und LED-Technik aus Jennersdorf haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Für das Land Burgenland verbindet die Unternehmen jedoch ein gemeinsamer Nenner: Sie bringen Geld.

Zwölf Betriebe beteiligt
Für das Geschäftsjahr 2025 sollen 2,7 Millionen Euro aus den Unternehmensanteilen an die Wirtschaftsagentur Burgenland ausgeschüttet werden. Die zwölf Betriebe, an denen das Land über die ATHENA Burgenland beteiligt ist, erwirtschafteten im Vorjahr rund 184 Millionen Euro Umsatz. Der operative Gewinn lag bei 27,5 Millionen Euro, mehr als 1000 Arbeitsplätze hängen inzwischen daran.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): „Strategische Beteiligungen sind ein wirksames Instrument, um Unternehmen zu stärken, Arbeitsplätze abzusichern und gleichzeitig Erträge zu erwirtschaften.“

Von Lebensmitteln bis zur Luftfahrt
Seit mehr als 20 Jahren investiert die ATHENA gemeinsam mit ihrer Managementgesellschaft BRM in burgenländische Betriebe. In dieser Zeit wurden mehr als 40 Unternehmen begleitet. Die Unternehmen stammen aus unterschiedlichen Branchen – von der Lebensmittelproduktion über Technologie bis zur Luftfahrt. Zu den bekanntesten Beteiligungen zählen die Austria Pet Food in Pöttelsdorf. Das Unternehmen produziert Hunde- und Katzenfutter für internationale Märkte.

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Oder auch die Aviation Academy Austria in Neusiedl am See, die Österreichs größte Flugschule und moderne Flugsimulatoren betreibt. Ebenso die Firma Lumitech Lighting Solution GmbH in Jennersdorf, die den Großteil ihrer LED-Technologie exportiert und 61 Mitarbeiter beschäftigt.

Beteiligungskapital als Erfolgsfaktor
Anders als klassische Fonds verkauft die ATHENA ihre Anteile nicht nach einem festen Zeitplan. Die Unternehmen bleiben zum Teil viele Jahre im Portfolio. „Die Entwicklung unseres Portfolios zeigt klar, dass langfristig ausgerichtetes Beteiligungskapital ein entscheidender Erfolgsfaktor für innovative und wachstumsstarke Unternehmen ist“, sagt ATHENA-Vorstand Klaus Stinakovits.

Neben Kapital bringe die Gesellschaft auch Erfahrung aus mehr als 40 Beteiligungen ein. „Wir verstehen uns als aktiver Partner unserer Beteiligungsunternehmen. Unsere Erfahrung aus mehr als 40 Investments ermöglicht es uns, Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch strategisch bei Wachstumsprojekten, Übernahmen oder Restrukturierungen zu begleiten“, sagt Vorstand Georg Schönbauer. 

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