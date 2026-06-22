Millionen aus Firmen: Land kassiert kräftig mit

Von Lebensmitteln bis zur Luftfahrt

Seit mehr als 20 Jahren investiert die ATHENA gemeinsam mit ihrer Managementgesellschaft BRM in burgenländische Betriebe. In dieser Zeit wurden mehr als 40 Unternehmen begleitet. Die Unternehmen stammen aus unterschiedlichen Branchen – von der Lebensmittelproduktion über Technologie bis zur Luftfahrt. Zu den bekanntesten Beteiligungen zählen die Austria Pet Food in Pöttelsdorf. Das Unternehmen produziert Hunde- und Katzenfutter für internationale Märkte.