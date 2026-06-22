Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„Sehr, sehr viel Geld“

Österreich-Wette: Deutliche WM-Ansage von Rangnick

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 07:14
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ralf Rangnick traut unserem die ganz große Überraschung gegen Argentinien zu. „Wer sehr, sehr viel Geld gewinnen möchte, der geht noch in die Wettbüros und setzt – keine Ahnung, wie viel er übrig hat – auf einen Sieg für Österreich“, meinte der ÖFB-Teamchef vor dem Hit bei der WM.

0 Kommentare

Auf Österreichs Nationalteam wartet heute (19 Uhr/im sportkrone.at.Ticker)  bei der WM der ultimative Härtetest. Die ÖFB-Auswahl bekommt es im Dallas Stadium mit Titelverteidiger Argentinien zu tun, der dank eines Triplepacks von Lionel Messi mit einem souveränen 3:0 gegen Algerien ins Turnier gestartet ist. Auch Österreich hält durch ein 3:1 gegen Jordanien bei drei Punkten, ein weiterer Zähler wäre wohl schon gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die K.-o.-Phase.

Ralf Rangnick (li.) und Marcel Sabitzer bei der Pressekonferenz vor dem Hit gegen Argentinien
Ralf Rangnick (li.) und Marcel Sabitzer bei der Pressekonferenz vor dem Hit gegen Argentinien(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Allerdings gilt die Truppe von Coach Ralf Rangnick gegen Argentinien als krasser Außenseiter. Der dreifache Weltmeister hat seine jüngsten acht Länderspiele allesamt gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert, verfügt über zahlreiche Profis bei europäischen Topklubs – und er hat Messi. Der bald 39-jährige Altmeister präsentierte sich zum Turnierstart in blendender Form, Rangnick ist gewarnt. „Sie haben den Besten, den es jemals gegeben hat, in ihren Reihen“, sagte der Teamchef.

Lionel Messi will auch gegen Österreich jubeln.
Lionel Messi will auch gegen Österreich jubeln.(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Über Messi geriet der 67-Jährige regelrecht ins Schwärmen. „Er läuft vielleicht nicht ganz so viel wie früher und bleibt vielleicht auch gern einmal am Flügel vorne stehen oder im Abseits. Dadurch haben sie einen Spieler weniger im Gegenpressing, aber das macht ihn auf der anderen Seite auch gefährlich, weil er zunächst in einem unbewachten Raum parkt“, erklärte Rangnick. „Darauf müssen wir vorbereitet sein, dass wir nicht zu viele Umschaltsituationen zulassen.“

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: Sepp Pail)

Messi peilt alleinigen WM-Torrekord an
Messi könnte eine historische Bestmarke knacken: Trifft der achtmalige Weltfußballer auch gegen das ÖFB-Team, würde er den Deutschen Miroslav Klose übertrumpfen und mit dann 17 Toren zum alleinigen WM-Rekordtorschützen aufsteigen. Man dürfe Argentinien jedoch nicht auf Messi reduzieren. „Er hat sicher im ersten Spiel den Unterschied gemacht, aber das Team ist auf jeder Position herausragend besetzt“, meinte Rangnick. „Es gibt wenige bis keine Schwächen, die wir entdecken konnten. Sie sind individuell überragend besetzt. Im Prinzip könnten sie mit zwei, zweieinhalb oder drei Mannschaften spielen.“

Lesen Sie auch:
Österreichs Teamchef Ralf Rangnick – ein Ernährungs- und Schlafexperte des ÖFB hat einen ...
Alarm für Morgenmuffel
Früher Anpfiff sorgt beim Team für Kopfzerbrechen
22.06.2026
Abschlusstraining
ÖFB gibt letztes Update vor Hit gegen Argentinien
21.06.2026

Die Argentinier seien gerne im Ballbesitz. „Aber nicht aus reinem Selbstzweck“, sagte Rangnick. „Sie spielen auch schnell vertikal und scheuen nicht davor zurück, einmal einen langen Ball auf die zentrale Spitze zu spielen.“ Insofern sei die „Albiceleste“ durchaus mit dem ÖFB-Team vergleichbar. „Ähnlich wie wir versuchen sie, schnellstmöglich ein bis zwei Gänge hochzuschalten. Es geht ihnen nicht so sehr darum, den Ball zu lang in ihren Reihen zu halten.“

Rangnick hofft auf beste Leistung seiner Amtszeit
Für Rangnick zählt Argentinien zu den besten Mannschaften dieser WM. „Wir müssen taktisch und was die Energie und den Mut betrifft auf höchstem Niveau agieren.“ Möglicherweise benötige man sogar die beste Leistung in seiner bisher vierjährigen Amtszeit, betonte der Nationaltrainer. Die Favoritenrolle liege klar bei Argentinien. „Wir spielen morgen ‘against all odds‘“, erklärte Rangnick. „Trotzdem halte ich es für möglich, dass wir für eine Überraschung sorgen. Das wäre schon ein Unentschieden oder natürlich auch ein Sieg.“

Sollte tatsächlich ein voller Erfolg gelingen, wäre Österreich nicht nur vorzeitig im Sechzehntelfinale. In diesem Fall hätte man auch erstmals seit dem 3:2 gegen Deutschland bei der WM 1978 in Cordoba einen regierenden Weltmeister in einem Pflichtspiel besiegt.

Posch ist einsatzbereit
Mit welcher Startformation die Sensation gelingen soll, ließ Rangnick offen. Der Coach teilte lediglich mit, alle 26 Kaderspieler seien einsatzbereit, also auch Stefan Posch. Der Rechtsverteidiger trainierte zuletzt wegen eines Kieferbruchs mit einer Spezialschiene. Rangnick: „Wir müssen schauen, ob wir ihn von Anfang an oder von außen ins Spiel bringen.“

Stefan Posch
Stefan Posch(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Für die Partie werden 70.000 Zuschauer erwartet, sie werden trotz sengender Hitze nicht ins Schwitzen geraten. Das Stadion in Arlington bei Dallas verfügt über ein verschließbares Dach und ist klimatisiert – sehr zur Freude von Rangnick, der den Temperaturunterschied von fast 20 Grad im Vergleich zu Santa Barbara zu spüren bekam, als er nach der Landung in Texas das Flughafengebäude verließ: „Es war schon so, dass man das Gefühl hatte, es blasen einem 100 Föne entgegen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 07:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Märchen geht weiter – nächster Punkt für Kap Verde
WM-Highlights
Historisch – Ägypten holt ersten Sieg bei einer WM
WM-Highlights
Wieder nur ein Remis – Belgien zittert um Aufstieg
WM-Highlights
Geschichte geschrieben – Curacao holt ersten Punkt
WM-Highlights
Kein Trainereffekt – Japan besiegt Tunesien 4:0!
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
131.594 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
111.706 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
111.497 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1658 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1214 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Dallas steht Kopf
„Gehen nicht heim!“ ÖFB-Fans geben vor WM-Hit Gas
Kanzler Stocker:
„Dieses Match wird ein großes Fußballfest werden“
„Sehr, sehr viel Geld“
Österreich-Wette: Deutliche WM-Ansage von Rangnick
WM 2026 im TICKER
LIVE ab 23 Uhr: Frankreich gegen Irak
Historischer Treffer
WM-Märchen: Warum Tor-Held seinen Jubel unterbrach

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf