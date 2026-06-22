Österreich-Wette: Deutliche WM-Ansage von Rangnick

Über Messi geriet der 67-Jährige regelrecht ins Schwärmen. „Er läuft vielleicht nicht ganz so viel wie früher und bleibt vielleicht auch gern einmal am Flügel vorne stehen oder im Abseits. Dadurch haben sie einen Spieler weniger im Gegenpressing, aber das macht ihn auf der anderen Seite auch gefährlich, weil er zunächst in einem unbewachten Raum parkt“, erklärte Rangnick. „Darauf müssen wir vorbereitet sein, dass wir nicht zu viele Umschaltsituationen zulassen.“