Eintragungsfrist für fünf Volksbegehren endet

Darüber hinaus soll im Parlament namentlich elektronisch abgestimmt werden und ein weiteres Volksbegehren will den Karfreitag als gesetzlichen Feiertag für alle verankern. Details, wie die genauen Forderungen, finden sich auf der Website des Innenministeriums. Die fünf Volksbegehren können persönlich in Gemeindeämtern beziehungsweise beim Magistrat oder online mittels elektronischer Signatur (ID Austria) unterschrieben werden. Die Frist endet am heutigen Montag um 20 Uhr. Voraussetzungen sind die österreichische Staatsbürgerschaft und ein Alter von mindestens 16 Jahren.