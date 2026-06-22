Umfrage: Israelis sehen den Iran als Kriegssieger

Kämpfe im Libanon am Wochenende

Anfang März hatte die Hisbollah-Miliz mit Angriffen auf Israel den Libanon in den Krieg hineingezogen. Am Freitag einigten sich die Kriegsparteien auch dort auf eine Waffenruhe. Sowohl die Hisbollah als auch Israels Militär warfen sich am Samstag jedoch gegenseitige Verstöße vor. Mehr als 118 Tote wurden gemeldet. „Israel wird sich nicht aus der Sicherheitszone im Libanon zurückziehen“, kündigte Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag an. Die Bedrohungen der Hisbollah müssten beseitigt werden. Man habe bereits „eine sehr große Zahl von Hisbollah-Kämpfern ausgeschaltet“, hieß es weiter.