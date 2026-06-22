USA und Iran wollen binnen 60 Tagen eine Einigung

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein umfassendes Abkommen zur Beilegung des Kriegs haben einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Nach ersten Gesprächen auf Ebene der Verhandlungsführer in der Schweiz einigten sich die Beteiligten auf einen Fahrplan für weitere Verhandlungen. Ziel ist es, innerhalb von 60 Tagen ein finales Abkommen auszuarbeiten.