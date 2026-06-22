Kanzler Stocker: Neue Töne um Nationalstadion

Fußball sei in Österreich Breiten- und Spitzensport. „Und an der Spitze sieht man, was diese Nationalmannschaft geleistet hat in der Qualifikation. Sie ist gelungen, und da braucht es eine Spielstätte, die dem auch Rechnung trägt“, erklärte Stocker. Der Regierungschef führte allerdings auch die finanzielle Situation ins Treffen. „Wir leben in Zeiten von knappen Budgets, von Konsolidierungen. Wir haben eine Situation, wo wir jeden Euro sprichwörtlich zweimal umdrehen, und wir könnten ihn nicht nur zweimal umdrehen, sondern zehnmal ausgeben.“