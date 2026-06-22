War das bislang die beste Parade bei der WM?

„Diese Leistung wird in die Geschichte eingehen“

Sein Team sei im „denkbar schlechtesten Zustand zu dieser WM angereist, den man sich vorstellen kann“, erklärte Ghalenoei. Der Trainer verwies dabei auf die seit Februar pausierende heimische Liga sowie die Reisestrapazen vor Ort. „Deswegen wird diese Leistung heute in die Geschichte eingehen“, so der Coach.