Nach „Help“-Ruf wurde Frau in grauen Pkw gezerrt

Ein mysteriöser Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein. Mehrere Passanten hörten plötzlich „Help“-Rufe einer Frau und beobachteten, wie sie anschließend in einen Wagen gezerrt wurde. Die Ermittlungen der Exekutive laufen auf Hochtouren.
Handelte es sich lediglich um einen dummen Scherz oder war es tatsächlich eine Entführung? In der Nacht auf Montag – gegen 1 Uhr – konnten mehrere Passanten in der Gottlieb Weißbacher-Straße in Wörgl beobachten, wie eine unbekannte Frau auf Englisch um Hilfe schrie.
„Anschließend sahen die Zeugen, wie sie in ein graues Fahrzeug gezerrt wurde“, so die Ermittler.
Polizei hofft auf Hinweise
Näheres zu dem mysteriösen Vorfall sei bis dato nicht bekannt, heißt es von der Exekutive. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Zeugen, die im Bereich der Gottlieb Weißbacher-Straße und der Ladestraße in Wörgl „Help“-Rufe oder einen schnell beschleunigenden Pkw wahrnahmen, sollen sich an die Dienststelle in Wörgl oder jede andere Polizeidienststelle wenden: 059133/7221
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