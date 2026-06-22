Drei Tote bei Attacke in Schule auf Philippinen

Seltene Vorfälle auf den Philippinen

Schusswaffenangriffe an Schulen gelten auf den Philippinen als selten. Einer der schwersten Vorfälle der vergangenen Jahre ereignete sich im Juli 2022, als ein Bewaffneter bei einer Abschlussfeier der juristischen Fakultät der Ateneo de Manila University in Quezon City drei Menschen erschoss. Unter den Todesopfern befand sich damals auch die frühere Bürgermeisterin der Stadt Lamitan, Rose Furigay.