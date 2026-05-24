„Eine Abnahme trifft die Raser mitten ins Herz“

Gerade erst wurde ein Raserauto versteigert, schon wieder wurde ein neues beschlagnahmt. Wer die Täter sind, was sie fahren, und welche Themen auch in Zukunft auf die Polizei zukommen, erzählt Klaus Scherleitner, Leiter der Verkehrsabteilung Oberösterreich, im Gespräch mit der OÖ-„Krone“.
Über 140 km/h im Ennser Ortsgebiet und über 160 km/h in einer 70er-Zone: Die Raserei eines Ennsers (23) führte am Freitagabend dazu, dass die Polizei das Auto vorläufig beschlagnahmte. Weil der Audi auf den Vater des Jungrasers zugelassen ist, wird er seinem Besitzer zurückgegeben werden. Ein anderer Raser-Audi war diese Woche – wie berichtet – versteigert worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.