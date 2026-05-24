„Eine Abnahme trifft die Raser mitten ins Herz“

Über 140 km/h im Ennser Ortsgebiet und über 160 km/h in einer 70er-Zone: Die Raserei eines Ennsers (23) führte am Freitagabend dazu, dass die Polizei das Auto vorläufig beschlagnahmte. Weil der Audi auf den Vater des Jungrasers zugelassen ist, wird er seinem Besitzer zurückgegeben werden. Ein anderer Raser-Audi war diese Woche – wie berichtet – versteigert worden.