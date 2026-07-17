Sommernachtstraum ohne Zauber und Magie

Das Theaterspectacel Wilhering widmet seine 32. Saison dem Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare. Der Liebeszauber wird nach Oberösterreich verlegt, Puck spricht Dialekt und tauscht Magie mit Derbheit. Das muss man mögen.
Es ist das meistgespielte Stück in der Theatergeschichte: „Der Sommernachtstraum“, ein poetisches Märchen voller Liebesverwicklungen, Elfenzauber und Verwechslungen.
Doris Happl und Joachim Rathke geben dem Shakespeare-Klassiker eine Neufassung. Sie verlegen die Handlung nach Oberösterreich. Das wird eingangs gesagt, spielt dann aber eigentlich keine Rolle mehr. Nur die Figuren sprechen immer wieder im Dialekt.
Insgesamt wird man diese bestimmte Magie bei diesem „Sommernachtstraum“ vermissen, denn alles ist derber, kantiger, mehr im Provinzellen zu Hause als in der Poesie. Die Liebesverwirrungen bleiben aufrecht, einiges sorgt im Schwank für Lachen. So wird aus der magischen Komödie ein Volksstück.
Solides Schauspiel (auf kleiner Flamme) in den Hauptrollen kommt von Matthias Hack (Theseus), Nancy Mensah-Offei (Hippolyta), Sofie Pint (Hermia), Hanna Gruber (Helena) und John F. Kutil (Zettel). Nora Dirisamer ist ein unmagischer Puck, der eher im Derben zu Hause ist.
Alles in allem wurde eine Fassung erreicht, die wenig mit dem Original zu tun hat.
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