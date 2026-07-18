Wird es dieser Rekord ins Guinness Buch schaffen?

„Irgendein Kasperltheater geht nicht“

Die „Krone“ hat Herbert König von der Plattform „Rekord Institut Österreich“ dazu befragt. „Ich habe viele Anfragen. Irgendein Kasperltheater geht nicht. Die Leistung muss Hand und Fuß haben. Wenn ich den Leuten sage, was es kostet, wenn ich komme, damit die Leistung geprüft wird, ziehen viele ihre Anfrage zurück. Wenn in diesem Fall kein Rekordrichter vor Ort war, der das geprüft hat, kann man nur eine Nachnennung einreichen“, so König, auf dessen Plattform auch skurrile Bestmarken aufscheinen: die größte Erdbeere des Landes aus dem Burgenland, die größte Walzertanzpartie der Welt aus Graz oder der weltweit längste Rückwärtslauf auf einem Laufband.