Bei Vollmond Nacht in einer Pyramide verbracht

Unter Vater nicht leicht gehabt

Der Steyrer HTL-Maturant wollte eigentlich Landwirt werden: „Ich habe es unter meinem Vater nicht leicht gehabt.“ Der Bau-Tycoon biss sich durch, begann als Baggerfahrer und machte alle Tätigkeiten im Betrieb. Von Mama Barbara erbte er den Familiensinn: „Sie war unsere Finanzministerin. Zu Mittag traf sich die Familie immer zum Essen, das schweißt zusammen.“