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Waldis Menschen in OÖ

Bei Vollmond Nacht in einer Pyramide verbracht

Oberösterreich
18.07.2026 05:00
(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In der zehnten Episode von „Waldis Menschen“ besucht Reinhard „Waldi“ Waldenberger den Unternehmer Kurt Bernegger in Molln. Der Chef der Bernegger Gruppe spricht über seinen Weg vom Baggerfahrer zum erfolgreichen Familienunternehmer und über mutige Entscheidungen...

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„Priel-Blick“ – so heißt das Chefbüro von Kurt Bernegger (63) in der Mollner Zentrale der Bernegger GmbH (Rohstoff, Bau, Abbruch, Entsorgungsbereich, Umwelttechnik). Von hier aus sieht er den Großen Priel, mit 2515 Metern zweithöchster Berg in OÖ.

Unter Vater nicht leicht gehabt
Der Steyrer HTL-Maturant wollte eigentlich Landwirt werden: „Ich habe es unter meinem Vater nicht leicht gehabt.“ Der Bau-Tycoon biss sich durch, begann als Baggerfahrer und machte alle Tätigkeiten im Betrieb. Von Mama Barbara erbte er den Familiensinn: „Sie war unsere Finanzministerin. Zu Mittag traf sich die Familie immer zum Essen, das schweißt zusammen.“

Kurt Bernegger begann als Baggerfahrer im Betrieb .
Kurt Bernegger begann als Baggerfahrer im Betrieb .(Bild: Reinhard Waldenberger)
Mit Weltmeister Vincent Kriechmayr (re.).
Mit Weltmeister Vincent Kriechmayr (re.).(Bild: Ewald Schnabl)

1350-Mann-Unternehmen aufgebaut
Der Vater von drei Kindern (Nachfolger Kurt jun., Medizinerin Alexandra, Student Maximilian) baute als Mehrheitseigentümer die Firma mit 200 Mitarbeitern zum 1350-Mann-Unternehmen aus. Seine Visionen, sein Weitblick zeichnen ihn aus. Der Kauf des Grundstücks im Ennshafen war goldrichtig. Sohn Kurt führt den dortigen Rohstoffpark Enns in lichte Höhen. Trotz Widerstands von außen baute er einen 3,5 Kilometer langen Tunnel, der den Betrieb mit dem Pfaffenboden-Steinbruch verbindet: „Wichtige Rohstoffe für mehrere Generationen sind gesichert.“

Bernegger ist passionierter Jäger mit eigener Jagd.
Bernegger ist passionierter Jäger mit eigener Jagd.(Bild: Kurt Bernegger)
Als begeisterter Skifahrer mit seinem Enkerl Felix.
Als begeisterter Skifahrer mit seinem Enkerl Felix.(Bild: Kurt Bernegger)

„Müssen wieder mehr arbeiten“
Gemeinsam mit Elfi versuchte er, mit Yoga die harmonische Verbindung mit sich und dem Universum herzustellen: „Wir haben bei Vollmond in der Cheops-Pyramide von Gizeh übernachtet. Dort, wo Pharaonen 2620 bis 2580 vor Christus regierten, atmeten wir Ägyptens Historie ein – unvergessen.“ Bernegger spricht auch Klartext („Wir müssen wieder mehr arbeiten“) und erzählt Unbekanntes im „Krone“-Podcast.

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