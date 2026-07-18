Bei Vollmond Nacht in einer Pyramide verbracht

In der zehnten Episode von „Waldis Menschen“ besucht Reinhard „Waldi“ Waldenberger den Unternehmer Kurt Bernegger in Molln. Der Chef der Bernegger Gruppe spricht über seinen Weg vom Baggerfahrer zum erfolgreichen Familienunternehmer und über mutige Entscheidungen...
„Priel-Blick“ – so heißt das Chefbüro von Kurt Bernegger (63) in der Mollner Zentrale der Bernegger GmbH (Rohstoff, Bau, Abbruch, Entsorgungsbereich, Umwelttechnik). Von hier aus sieht er den Großen Priel, mit 2515 Metern zweithöchster Berg in OÖ.
Unter Vater nicht leicht gehabt
Der Steyrer HTL-Maturant wollte eigentlich Landwirt werden: „Ich habe es unter meinem Vater nicht leicht gehabt.“ Der Bau-Tycoon biss sich durch, begann als Baggerfahrer und machte alle Tätigkeiten im Betrieb. Von Mama Barbara erbte er den Familiensinn: „Sie war unsere Finanzministerin. Zu Mittag traf sich die Familie immer zum Essen, das schweißt zusammen.“
1350-Mann-Unternehmen aufgebaut
Der Vater von drei Kindern (Nachfolger Kurt jun., Medizinerin Alexandra, Student Maximilian) baute als Mehrheitseigentümer die Firma mit 200 Mitarbeitern zum 1350-Mann-Unternehmen aus. Seine Visionen, sein Weitblick zeichnen ihn aus. Der Kauf des Grundstücks im Ennshafen war goldrichtig. Sohn Kurt führt den dortigen Rohstoffpark Enns in lichte Höhen. Trotz Widerstands von außen baute er einen 3,5 Kilometer langen Tunnel, der den Betrieb mit dem Pfaffenboden-Steinbruch verbindet: „Wichtige Rohstoffe für mehrere Generationen sind gesichert.“
„Müssen wieder mehr arbeiten“
Gemeinsam mit Elfi versuchte er, mit Yoga die harmonische Verbindung mit sich und dem Universum herzustellen: „Wir haben bei Vollmond in der Cheops-Pyramide von Gizeh übernachtet. Dort, wo Pharaonen 2620 bis 2580 vor Christus regierten, atmeten wir Ägyptens Historie ein – unvergessen.“ Bernegger spricht auch Klartext („Wir müssen wieder mehr arbeiten“) und erzählt Unbekanntes im „Krone“-Podcast.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.