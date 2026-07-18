Leitschiene durchbohrt Pkw auf A1: Zwei Männer tot

Der Pkw war kurz vor 7 Uhr in der Gemeinde Oed in eine Leitschiene gekracht. Diese bohrte sich anschließend in das Auto. Bei dem Unfall kamen zwei Männer ums Leben, eine Frau wurde schwer verletzt. Im Einsatz waren mehrere Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren, die Polizei sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 15, der die Verletzte in ein Krankenhaus nach Linz brachte.