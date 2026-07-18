Leitschiene durchbohrt Pkw auf A1: Zwei Männer tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten (Niederösterreich) sind Samstagfrüh zwei Männer gestorben. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Linzer Krankenhaus geflogen.
Der Pkw war kurz vor 7 Uhr in der Gemeinde Oed in eine Leitschiene gekracht. Diese bohrte sich anschließend in das Auto. Bei dem Unfall kamen zwei Männer ums Leben, eine Frau wurde schwer verletzt. Im Einsatz waren mehrere Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren, die Polizei sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 15, der die Verletzte in ein Krankenhaus nach Linz brachte.
14 Kilometer langer Stau
Die A1 wurde nach dem Unfall in dem betroffenen Abschnitt für die Bergungsarbeiten gesperrt. Laut ÖAMTC bildete sich ein rund 14 Kilometer langer Stau. Die Fahrzeuge konnten jedoch auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeifahren.
Weshalb es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher nicht bekannt.
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