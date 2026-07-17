Urteil für Ex-Stadtchef Luger im August erwartet

Der Untreue-Prozess gegen den Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) wird am 21. August fortgesetzt. Das gab das Gericht am Freitag bekannt. Der Ex-Stadtchef soll im Zusammenhang mit der Brucknerhausaffäre ein juristisches Gutachten um gut 19.000 Euro in Auftrag gegeben haben, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vor allem in seinem eigenen Interesse gewesen sei. Nach dem ersten Prozesstag am 3. Juli war vertagt worden, weil das Gericht die Gutachter befragen möchte.