„Google kassiert Profit, Kronstorf die Folgen“

Google kontert Umwelt-Kritik

Google selbst will sein Rechenzentrum in der ersten Ausbaustufe 2027 in Betrieb nehmen – dafür wurden auch bereits alle Genehmigungen erteilt. Kritik an möglichen negativen Folgen für die Umwelt – der US-Konzern darf aus einem Uferfiltrat der Enns Kühlwasser für seine Server entnehmen und dieses anschließend mit einer Temperatur von rund 30 Grad wieder in die Enns zurückleiten – kontert Google: Die Auswirkung auf die Enns sei laut dem Gutachten, das der wasserrechtlichen Bewilligung zugrunde liege, so gering, „dass sie seitens der Amtssachverständigen als vernachlässigbar eingestuft wurde. Beispielsweise wird es beim Kraftwerk Mühlrading, das sich in unmittelbarer Nähe befindet, schon keinen messbaren Temperaturunterschied mehr geben“, so Google, das betont: „Der im Wasser-Bescheid genannte maximale Grenzwert wird im Regelbetrieb deutlich unterschritten.“