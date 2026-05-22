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10 Jahre verhandelt

EU und Mexiko unterzeichnen Handelsabkommen

Wirtschaft
22.05.2026 23:32
EU und Mexiko wollen „ihre Handelspartner diversifizieren“.
EU und Mexiko wollen „ihre Handelspartner diversifizieren“.(Bild: AP/Eduardo Verdugo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die EU und Mexiko haben nach zehnjährigen Verhandlungen die modernisierte Fassung ihres Handelsabkommens aus dem Jahr 2000 unterzeichnet. Ansporn dafür war letztendlich auch die Handelspolitik der USA unter der Regierung von Präsident Donald Trump.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa reisten als Teil einer größeren EU-Delegation in die mexikanische Hauptstadt. Dort trafen sie sich mit der linksgerichteten Präsidentin Claudia Sheinbaum.

„Beziehungen vertiefen“
Angesichts der protektionistischen Handelspolitik der USA unter der Regierung von Präsident Donald Trump und weiterer globaler Herausforderungen und „Turbulenzen“ wollen die EU und Mexiko ihre Handelspartner diversifizieren. Das erste Gipfeltreffen seit zehn Jahren zwischen der EU und der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas soll zu einer Vertiefung der bilateralen Beziehungen führen.

Zölle auf EU-Einfuhren fast vollständig aufgehoben
Die EU und Mexiko bilden gemeinsam einen Markt mit mehr als 580 Millionen Menschen. Mit dem modernisierten Abkommen hebt Mexiko fast alle bestehenden Zölle auf EU-Einfuhren auf. Zudem werden bürokratische Handelshemmnisse beseitigt und zahlreiche Herkunftsangaben geschützt. Ebenso soll der Zugang zu öffentlichen Aufträgen erleichtert werden. Das Abkommen umfasst nun auch den digitalen Handel.

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Auch Regelungen zu Klimawandel und Menschenrechten
Neben Handelsfragen umfasst das globale Abkommen auch Regelungen zu Themen wie Klimawandel, Menschenrechten und internationaler Zusammenarbeit. Unterzeichnet wurde auch ein Interimshandelsabkommen. Nach Beendigung des vollständigen Ratifizierungsprozesses innerhalb der EU soll es dann durch das Globalabkommen ersetzt werden.

Land ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika
Mexiko ist der elftgrößte Handelspartner der EU und Deutschlands wichtiger Handelspartner in Lateinamerika. Das jährliche bilaterale Handelsvolumen zwischen der Europäischen Union und Mexiko beträgt rund 86 Milliarden Euro. Rund 53 Milliarden davon entfallen auf EU-Ausfuhren nach Mexiko und fast 34 Milliarden auf Einfuhren aus dem lateinamerikanischen Land.

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