Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rauchen großes Risiko

Mehr als ein Drittel aller Krebsfälle vermeidbar

Leben
05.02.2026 10:59
Porträt von krone.at
Von krone.at

Knapp 40 Prozent aller Krebserkrankungen weltweit gehen auf Ursachen zurück, die grundsätzlich vermeidbar wären. Das zeigt eine Analyse globaler Daten für das Jahr 2022, die Rauchen, Alkoholkonsum und bestimmte Infektionen als häufigste Auslöser nennt. 

0 Kommentare

Bei Frauen gelten demnach etwa 30 Prozent aller Krebsfälle als vermeidbar, bei Männern sogar mehr als 45 Prozent. Insgesamt liegt der Anteil bei 38 Prozent.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsteam um Isabelle Soerjomataram von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) in Lyon, wie die Fachzeitschrift „Nature Medicine“ berichtet. Für ihre Analyse nutzten die Forscher weltweite Datenbanken, um die Krebsneuerkrankungen 2022 mit womöglich auslösenden Faktoren in Verbindung zu bringen.

Zitat Icon

Dies ist die erste globale Analyse, die aufzeigt, wie hoch das Krebsrisiko durch vermeidbare Ursachen ist.

Co-Autor André Ilbawi, Leiter des Teams der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Krebsbekämpfung

Die Studienautoren verwendeten ausschließlich Risikofaktoren mit einem nachgewiesenen ursächlichen Zusammenhang mit Krebs, bei denen es außerdem zuverlässige Daten dazu gibt, wie sehr die Bevölkerung eines Landes ihnen ausgesetzt ist.

  • Neben verhaltensbedingten Risiken wie Rauchen betrachteten sie auch Umweltaspekte wie etwa Luftverschmutzung und berufsbedingte Risiken.
  • Auf dieser Basis kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass von den weltweit insgesamt 18,7 Millionen Krebsneuerkrankungen im Jahr 2022 gut sieben Millionen vermeidbar gewesen wären, wenn die Risiken verringert oder beseitigt worden wären.
Fast 40 Prozent aller Krebserkrankungen weltweit gehen auf vermeidbare Ursachen zurück.
Fast 40 Prozent aller Krebserkrankungen weltweit gehen auf vermeidbare Ursachen zurück.(Bild: Louis-Paul Photo - stock.adobe.com)

Risiken ungleich verteilt
Die Risiken sind nach Weltregion und Geschlecht ungleich verteilt. Bei Frauen sind in Afrika südlich der Sahara 38 Prozent aller Krebsfälle vermeidbar, in Nordafrika und Westasien dagegen nur knapp 25 Prozent. Häufigste Ursache bei den vermeidbaren Krebserkrankungen sind in großen Teilen Afrikas und Asiens Infektionen.

Lesen Sie auch:
Zigtausende Krebspatienten werden jährlich in  NÖ-Spitälern behandelt.
Erfolgreiche Therapien
Im Kampf gegen Krebs bündeln Experten ihre Kräfte
04.02.2026
Nach Fehldiagnose
Steiermark: Gesunder Frau Teil der Lunge entfernt
04.02.2026
Krone Plus Logo
Kampf gegen Hodenkrebs
Von der Chemotherapie zur doppelten Vaterfreude
04.02.2026

In Europa, Australien, den USA und Kanada ist das Rauchen der wichtiger Risikofaktor. Bei Männern ist der Anteil vermeidbarer Krebsfälle in Ostasien mit gut 57 Prozent am höchsten, in Lateinamerika und der Karibik mit etwa 28 Prozent am niedrigsten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Mehr Beweglichkeit und Kraft vom Sessel aus
In seiner Wohnung in Wien spielt Piller gerne am Keyboard – seinen ESC-Song schrieb er selbst.
Philip Piller
„Beim Song Contest kann man die Sau rauslassen“
Message, Macht, Medien
Ex-ORF-Chefredakteur: „Journalisten sind Gfraster“
Sasa Schwarzjirg präsentierte ihre Traumrobe von Callisti für den 68. Opernball.
Wow-Robe für Opernball
Sasa Schwarzjirg verzaubert in rotem Spitzentraum
Folge von Mittwoch
Voller Turnsaal: Zu Gast in der VS Vorchdorf in OÖ
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.150 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
185.785 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.730 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Leben
Rauchen großes Risiko
Mehr als ein Drittel aller Krebsfälle vermeidbar
Folge von Donnerstag
Mehr Beweglichkeit und Kraft vom Sessel aus
Krone Plus Logo
Schon ein Toter
Auf Tirols Rodelbahnen steigen die Unfallzahlen
Krone Plus Logo
Was ist alles erlaubt?
Scheidungsmythen rund um Sex, Affären und Tracker
Krone Plus Logo
Kekse statt Ratschläge
Verwöhnen erlaubt: Was eine gute Oma ausmacht

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf