Anif machte im Abstiegskampf den „ersten Schritt“

„Für uns hat sich nichts geändert, wir müssen weiter schauen, dass wir Punkte holen“, erklärte Anthering-Coach Peter Lüftenegger. Anifs Kapitän Michael Brandner jubelte: „Mentalität ist Antherings große Stärke, da haben wir sie aber geschlagen. Wir haben den ersten Schritt getan, in den verbleibenden Runden müssen wir jetzt die nächsten machen!“