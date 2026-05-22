Anif machte im Abstiegskampf den „ersten Schritt“

Abstiegskampf pur in der Salzburger Liga: Vor 500 Zuschauern lieferten sich Anthering und Anif ein intensives Kellerduell mit viel Einsatz und Emotionen. Spielerisch war die Partie zwar kein Leckerbissen, dafür ging es für beide Teams umso mehr um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Abstiegskampf pur! Das war in der Salzburger Liga-Partie zwischen Anthering und Anif schon jedem vor der Partie klar. Und das bekamen die 500 Zuschauer im Fan.at-Spiel der Runde auch geboten.
Auch wenn das Kellerduell trotz allen Engagements sicher kein Augenschmaus war. Vor allem die Gäste versuchten alles, den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen. Eine um die andere Chance ließ die Truppe von Fabian Tribl ungenützt.
Goldtor durch Aksoy
Bis Bünyamin Aksoy die mitgereisten Anifer Fans doch zum Jubelschrei zwang. Der Verteidiger vollendete einen schönen Spielzug über Siller und Erlacher zum 1:0-Goldtor. Denn die Hausherren konzentrierten sich eher auf die Defensive, die wenigen Chancen blieben ungenützt. Anif vergab in Hälfte zwei noch einen Foulelfer, streifte aber verdient die Punkte ein.
„Für uns hat sich nichts geändert, wir müssen weiter schauen, dass wir Punkte holen“, erklärte Anthering-Coach Peter Lüftenegger. Anifs Kapitän Michael Brandner jubelte: „Mentalität ist Antherings große Stärke, da haben wir sie aber geschlagen. Wir haben den ersten Schritt getan, in den verbleibenden Runden müssen wir jetzt die nächsten machen!“
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