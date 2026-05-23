Am Ort der Premieren auf der Jagd nach dem Titel

In Montreal wird es erstmals in dieser Saison drei Läufe geben. Felbermayr weiß um den Erwartungsdruck als Meisterschafts-Führende, sagt: „Wir haben erst zwei von 14 Rennen hinter uns. Es liegt noch ein sehr langer Weg vor uns – und das wird definitiv kein einfacher. Das Feld ist eng zusammen, da kann schon ein kleiner Fehler große Auswirkungen haben.“