Max Verstappen reagiert auf Rücktrittsgerüchte

Rest seines Lebens bei Red Bull?

„Ich hoffe, dass alle ihr Wort halten. Aber ich kann bestätigen, dass ich in der Formel 1 bleibe“, sagte Verstappen und sprach angesichts der vorliegenden Pläne von einer Verbesserung zur aktuellen Situation. Der 28-Jährige betonte zudem, dass er am liebsten für den Rest seines Lebens bei Red Bull bleiben würde. „Das habe ich immer gesagt. Aber diese Entscheidung muss nicht heute oder morgen fallen. Ob hier oder woanders – es geht um viel mehr als nur den Formel-1-Vertrag“. Er sehe das alles ganz entspannt.