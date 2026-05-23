39-Jährige attackiert Ex-Freund mit Schere

Am Freitagnachmittag hat eine 39-jährige Frau in Wien-Favoriten ihren Ex-Freund mit einer Schere attackiert. Der ebenfalls 39-jährige Mann wehrte sich mithilfe eines Staubsaugerrohres. Beide wurden leicht verletzt.
Der Vorfall passierte in der Wohnung in Wien-Favoriten, die die beide nach der Trennung weiter gemeinsam nutzten. Bei dem Streit zwischen den beiden 39-Jährigen ging es darum, dass die Frau nicht aus der Wohnung ausziehen wollte, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion.
Die Frau griff während des Streits zu einer Schere und stach damit in den Oberschenkel ihres Ex-Partners. Dieser konterte, indem er mit einem Staubsaugerrohr auf die 39-Jährige einschlug. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung wurden beide leicht verletzt.
Besorgte Nachbarn schritten ein und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Polizeibeamten nahmen das Ex-Paar vorübergehend fest und belegte beide mit einem Waffenverbot.
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