Drei Storchenküken vor sicherem Tod gerettet

So viele schauen so gerne via Kamera in das berühmte Storchennest in Frohnleiten – und konnten damit eine Tiertragödie verhindern! Als bemerkt wurde, dass es fünf Küken sind, von denen drei ganz klein und schwach waren und wohl kaum Überlebenschancen hatten, wurden diese Winzlinge gerettet!
Die Kamera, die auf das Storchennest in Frohnleiten gerichtet ist, erfreut sich größter und wachsender Beliebtheit. So viele freuen sich schon mit, wenn Küken schlüpfen, bangen mit, wenn Unwetter aufs Nest prasseln, beobachten stundenlang. „Deswegen ist es auch aufgefallen, dass heuer wieder fünf Küken geschlüpft sind“, so Storchenexperte Josef Haberl, der für sein Herzblut und Engagement um den gefiederten Sympathieträger bekannt ist.
Das Quintett ist aber nicht nur Grund zur Freude, „denn das Futterangebot ist um Frohnleiten nicht ausreichend für so viele Tiere“. Erschwerend kommt hinzu, dass Küken immer im Abstand mehrerer Tage schlüpfen, „mit fünf Tagen ist ein Küken aber schon doppelt so groß wie ein Nachzügler“, so Haberl. Das heißt: Wenn die Eltern Futter bringen (Insekten, Würmer), würgen sie dieses in den Horst – wer größer und stärker ist, kommt zum Zug. Schwache könnten elendiglich verhungern und verdursten, „das kommt leider vor, dort wo nicht genügend Futter im Umkreis von bis zu fünf Kilometern zu holen ist“. Im Vorjahr sei in Frohnleiten deswegen eine Küken gestorben.
Daher wurden die drei kleinen, nur wenige Gramm schweren Wesen nun mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen und zur Aufzucht in die großartige Storchenstation in Tillmitsch gebracht.
Josef Haberl ist zuversichtlich, dass sie es schaffen werden. Wir drücken fest die Daumen!
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