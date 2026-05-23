Drei Storchenküken vor sicherem Tod gerettet

Das Quintett ist aber nicht nur Grund zur Freude, „denn das Futterangebot ist um Frohnleiten nicht ausreichend für so viele Tiere“. Erschwerend kommt hinzu, dass Küken immer im Abstand mehrerer Tage schlüpfen, „mit fünf Tagen ist ein Küken aber schon doppelt so groß wie ein Nachzügler“, so Haberl. Das heißt: Wenn die Eltern Futter bringen (Insekten, Würmer), würgen sie dieses in den Horst – wer größer und stärker ist, kommt zum Zug. Schwache könnten elendiglich verhungern und verdursten, „das kommt leider vor, dort wo nicht genügend Futter im Umkreis von bis zu fünf Kilometern zu holen ist“. Im Vorjahr sei in Frohnleiten deswegen eine Küken gestorben.