Auch der Fall der mutmaßlichen Katzenkiller von Brixen sorgt weiterhin für Entsetzen und Diskussionen. Die grausamen Vorwürfe gegen die Täter haben viele Tierfreunde schockiert und erneut die Frage nach strengeren Strafen für Tierquälerei aufgeworfen. Unsere Frage des Tages vom 23.05. lautet deshalb: „Nach Fall der brutalen Katzenkiller: Sollen Tierquäler härter bestraft werden?“