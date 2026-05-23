Auch der Fall der mutmaßlichen Katzenkiller von Brixen sorgt weiterhin für Entsetzen und Diskussionen. Die grausamen Vorwürfe gegen die Täter haben viele Tierfreunde schockiert und erneut die Frage nach strengeren Strafen für Tierquälerei aufgeworfen. Unsere Frage des Tages vom 23.05. lautet deshalb: „Nach Fall der brutalen Katzenkiller: Sollen Tierquäler härter bestraft werden?“
Sind die aktuellen Gesetze Ihrer Meinung nach ausreichend, um Tiere wirksam zu schützen? Sollten Tierquäler mit deutlich strengeren Strafen oder längeren Haftstrafen rechnen müssen? Glauben Sie, dass härtere Konsequenzen solche Taten verhindern könnten? Und was müsste sich generell im Umgang mit Tiermissbrauch ändern?
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