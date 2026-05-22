„Super Typ!“ Lothar sieht Kühbauer in Deutschland

Hoher Besuch im krone.tv-Sportstudio! Weltmeister Lothar Matthäus schaute vorbei, um mit Michael Fally und Peter Moizi über seine Zeit bei Rapid, seine aktiven Einsätze bei Weltmeisterschaften, Didi Kühbauer („Ein super Typ! Reif für die deutsche Bundesliga“), Manuel Neuer, Leroy Sane, Ralf Rangnick und Oliver Glasner zu plaudern.