Leerlauf im Landtag: Heute gibt‘s nur drei Anträge

Schieflage im Fraktionenvergleich

Diese Tatsache regt dazu an, sich die Aktivitäten der Fraktionen im Landtag etwas näher anzusehen – herrscht da generell ein Leerlauf? Antwort: nicht immer und nicht bei allen. Bei genauerem Hinsehen fällt aber eine gewisse Schieflage im Fraktionenvergleich auf. Ausgerechnet jene Parteien, die in Oberösterreich das Sagen haben, tragen am wenigsten zur Landtagsarbeit bei. Von insgesamt 140 Initiativen seit Vorjahresbeginn wurden 22 von ÖVP oder FPÖ eingebracht. Bei 18 davon handelte es sich gar nicht um Landeszuständigkeiten, sondern um Resolutionen an den Bund (siehe Grafik). Landesresolutionen sucht man bei der FPÖ unter Klubchef Thomas Dim seit Anfang 2025 vergeblich, bei der ÖVP war es in diesem Zeitraum gerade einmal eine.