Heuer wird ein gutes Jahr für Bienen und für Honig

Der meiste Nektar (die 80.000 Bienenvölker in Oberösterreich benötigen 24.000 Tonnen) werde in der Natur, also auf Wiesen und in Wäldern, gesammelt. Etwaige Pflanzenschutzgifte landen auch nicht im Honig. „Die Biene fungiert als Filter – sie stirbt daran“, erklärt der Chef-Imker, der selbst etwa in der Nähe von Friedhöfen keine Bienenstöcke aufstellt.