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Monolog-Festival stimmt auf die Fußball-WM ein

Oberösterreich
21.05.2026 12:30
Fußball-Fan: Gemma Vannuzzi in „Das Derby“
Fußball-Fan: Gemma Vannuzzi in „Das Derby“(Bild: Herwig Prammer)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

„Wir sind uns bewusst, dass heuer die WM stattfindet, und wir reagieren darauf“, sagt David Bösch, Schauspielchef des Landestheaters Linz. Das „Monologfestival“ findet von 8. bis 12. Juli statt, da läuft die WM auf Hochtouren. Das Festival lebt, singt, jubelt, leidet mit. Es gibt aber auch viele „fußballfreie“ literarische Zuckerl. Tickets ab sofort!

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Lask-Fan Jenny gewinnt Tickets für die Fußball-WM in den USA. Zusammen mit einer Karaokemaschine macht sie sich auf den Weg.

„Jenny - meine WM“ (9. Juli) ist ein Solo mit Gemma Vannuzzi, die Schauspielerin am Landestheater spielte bereits im Fußballstück „Das Derby“ brillant eine „Ober-Lasklerin“. Dieser Abend ist aber nur einer von drei beim „Monologfestival“, die sich dem Fußballereignis widmen. Es folgt noch eine „WM-Show“ (9. Juli) und eine „Warm-up-Show mit Tino Polster und Horst & Horst“ (10. Juli).

Übers Leben hadern und nachdenken
Aber auch Literatur wird bei dieser Eventreihe, die das Schauspielensemble des Landestheaters ausrichtet, großgeschrieben. 

Auch der Innenhof des Hauses Hauptplatz 23 wird bespielt; insgesamt spielt man an 13 ...
Auch der Innenhof des Hauses Hauptplatz 23 wird bespielt; insgesamt spielt man an 13 Schauplätzen in der Linzer Innenstadt.(Bild: Farbwerk, Liz Blur)

Kritisch oder bitter-süß
Hier kann man sich Soloabende rauspicken. Es gibt Miniaturen aus der Weltliteratur, Komödiantisches, aber auch engagierte neue Gedankenexperimente über topaktuelle Themen wie prekäres Wohnen, Familiengeschichten oder Selbstoptimierung in einer Hochleistungsgesellschaft.

Es gibt zudem Liederabende und Songbattles (Hauptplatz, 19 Uhr) zum Mitvoten. Für Kinder ab 5 Jahren gibt es die szenische Lesung „Wie Ida einen Schatz versteckt und Jakub keinen findet“ (11. Juli). Die rund 20 Vorstellungen konzentrieren sich heuer auf Locations in der Linzer Altstadt – vom Hauptplatz bis zum Salzamt.

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Begrenzte Sitzplätze, Tickets ab sofort
Das Zentrum des „Monologfestivals“ des Landestheaters Linz befindet sich im Innenhof des Hauses Hauptplatz 23, aber auch vor dem Rathaus gibt es einen Infostand und eine Bühne.

Die Kapazitäten sind beschränkt, die Vorstellungen haben nur zwischen 30 und 80 Sitzplätze. Tickets gibt es um 10 Euro, der Verkauf ist gestartet. Und: Man kann sich mehrere Darbietungen anschauen, Stempel sammeln - Gewinne winken!

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