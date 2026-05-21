Monolog-Festival stimmt auf die Fußball-WM ein

Kritisch oder bitter-süß

Hier kann man sich Soloabende rauspicken. Es gibt Miniaturen aus der Weltliteratur, Komödiantisches, aber auch engagierte neue Gedankenexperimente über topaktuelle Themen wie prekäres Wohnen, Familiengeschichten oder Selbstoptimierung in einer Hochleistungsgesellschaft.

Es gibt zudem Liederabende und Songbattles (Hauptplatz, 19 Uhr) zum Mitvoten. Für Kinder ab 5 Jahren gibt es die szenische Lesung „Wie Ida einen Schatz versteckt und Jakub keinen findet“ (11. Juli). Die rund 20 Vorstellungen konzentrieren sich heuer auf Locations in der Linzer Altstadt – vom Hauptplatz bis zum Salzamt.