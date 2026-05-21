Weniger Asylwerber: 40 Unterkünfte geschlossen

„Ein klarer und konsequenter Asylkurs ist die Grundlage für ein funktionierendes Zusammenleben und eine erfolgreiche Integration. Wir müssen selbst bestimmen, wer zu uns kommt und wer nicht – nur so gelingt Akzeptanz für Zuwanderung von Fachkräften, die wir in der Wirtschaft und im Sozialbereich in Zukunft brauchen werden. Die deutlich rückläufigen Zahlen zeigen, dass unsere Strategie wirkt“, sagt Asyl-Landesrat Christian Dörfel.