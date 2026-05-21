Weniger Asylwerber: 40 Unterkünfte geschlossen

1085 Asylwerber befinden sich aktuell in der Grundversorgung des Landes Oberösterreich – das sind um mehr als 1000 Personen weniger als noch vor einem Jahr. Deshalb wird nun auch eine der derzeit größten Asylunterkünfte des Landes in Wels geschlossen. Bisher wurden mehr als 40 Unterkünfte in Oberösterreich geschlossen – sechs davon allein im heurigen Jahr.
Trotz der bisherigen Schließungen stehen dem Land Oberösterreich laut einer Aussendung weiterhin ausreichend Unterbringungskapazitäten zur Verfügung, um bei einem allfälligen Bedarf rasch die erforderlichen Plätze bereitstellen zu können.
Dadurch können wir bestehende Strukturen schrittweise zurückfahren und nicht mehr benötigte Unterkünfte schließen.
Asyl-Landesrat Christian Dörfel
Bild: Markus Wenzel
„Ein klarer und konsequenter Asylkurs ist die Grundlage für ein funktionierendes Zusammenleben und eine erfolgreiche Integration. Wir müssen selbst bestimmen, wer zu uns kommt und wer nicht – nur so gelingt Akzeptanz für Zuwanderung von Fachkräften, die wir in der Wirtschaft und im Sozialbereich in Zukunft brauchen werden. Die deutlich rückläufigen Zahlen zeigen, dass unsere Strategie wirkt“, sagt Asyl-Landesrat Christian Dörfel.
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