Event-Highlights rund ums Pfingstwochenende

Am verlängerten Wochenende wartet in Oberösterreich ein Potpourri an Veranstaltungen. In Linz kann man sich zum Beispiel beim Altstadtfest gemütlich treiben lassen. In Stadl-Paura kommen hingegen Pferdefans voll auf ihre Kosten. Wer gerne feine Klänge hört, ist in Marchtrenk, Bad Schallerbach oder Enns genau richtig. Und in Attnang-Puchheim wartet auch auf die Besucher des Finkstonballs ein echtes Spektakel.
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