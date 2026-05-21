Tödlicher Fahrfehler: Biker schlittert vor Auto

In einer Rechtskurve im Bereich der Ortschaft Kalchofen dürfte der Bursch die Kontrolle über sein Bike verloren haben. Er schlitterte offenbar auf die Gegenfahrbahn, wo gerade ein 48-Jähriger aus Weißenbach am Attersee daherfuhr. Dieser konnte leider nicht mehr ausweichen, dürfte den Motorradlenker überrollt haben.

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Rettungskräfte versuchten noch, den Rumänen zu reanimieren. Ein Notarzt konnte aber nur noch seinen Tod feststellen.