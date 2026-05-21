Tödlicher Fahrfehler: Biker schlittert vor Auto

Ein Horror-Unfall hat sich am Mittwochabend in Timelkam (OÖ) zugetragen. Ein 20-jähriger Rumäne aus Waldzell dürfte in einer Kurve die Herrschaft über sein Motorrad verloren und auf die Gegenfahrbahn geschlittert sein. Ein 48-jähriger Autolenker aus Weißenbach am Attersee konnte nicht mehr ausweichen, überrollte den Biker. Der Notarzt konnte leider nichts mehr für ihn tun.
Der 20-Jährige war am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr mit seinem Motorrad von Timelkam kommend auf der L1270 in Richtung Ungenach unterwegs. Am Sozius saß eine 17-jährige Freundin aus Ottnang am Hausruck.
In einer Rechtskurve im Bereich der Ortschaft Kalchofen dürfte der Bursch die Kontrolle über sein Bike verloren haben. Er schlitterte offenbar auf die Gegenfahrbahn, wo gerade ein 48-Jähriger aus Weißenbach am Attersee daherfuhr. Dieser konnte leider nicht mehr ausweichen, dürfte den Motorradlenker überrollt haben.
Augen geschlossen
Rettungskräfte versuchten noch, den Rumänen zu reanimieren. Ein Notarzt konnte aber nur noch seinen Tod feststellen.
Die 17-Jährige am Sozius erlitt nur leichte Verletzungen und wurde ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. Sie konnte zur Unfallursache nichts aussagen, da sie offenbar zum Zeitpunkt, als das Unglück passierte, ihre Augen geschlossen hatte.
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