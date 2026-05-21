Wie ein Welpe Diabetikern den Alltag erleichtert

Fast jeder zehnte Oberösterreicher leidet an Diabetes. Die Zuckerkrankheit macht auch Kindern im Alltag oft schwer zu schaffen. Besonders wichtig ist die frühe Erkennung von Veränderungen im Blutzuckerspiegel. Dabei spielen nicht nur technische Hilfsmittel eine große Rolle, sondern auch speziell ausgebildete Hunde. Sie besitzen bis zu 300 Millionen Riechzellen (Menschen haben rund fünf Millionen) und können damit winzige chemische Veränderungen im menschlichen Körper rasch und zuverlässig wahrnehmen. Sie schlagen bei Unter- als auch Überzuckerungen oft schneller Alarm als technische Messgeräte.