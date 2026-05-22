Falscher Deutschlehrer kassierte mit Asylwerber ab

Diversion für Angeklagten

Die Richterin bot dem 60-Jährigen schließlich eine Diversion an, wofür die Rückzahlung der Schadenssumme Bedingung sei. Darauf der Angeklagte, der bis aufs Existenzminimum gepfändet wird: „Bitte bestrafen Sie mich. Ich gehe ins Gefängnis, kein Problem.“ Erst als ihm die Staatsanwältin erklärt, dass er das Geld auch im Falle einer Verurteilung zahlen muss, stimmt er dem Vergleich zu.