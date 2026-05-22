Verurteilter Neonazi bei FPÖ: „Gefahr in Verzug!“

Immer wieder gibt es Wirbel um politische Mitarbeiter aus dem rechten Lager. In Kärnten sorgt nun aber ein rechtskräftig verurteilter Neonazi für Unruhe, der sich im Dunstkreis von freiheitlichen Parteichefs bewegte. Wie reagiert die Partei? Ist rechtsextrem salonfähig – oder setzen auch die Blauen ein Zeichen dagegen?