Verurteilter Neonazi bei FPÖ: „Gefahr in Verzug!“

Immer wieder gibt es Wirbel um politische Mitarbeiter aus dem rechten Lager. In Kärnten sorgt nun aber ein rechtskräftig verurteilter Neonazi für Unruhe, der sich im Dunstkreis von freiheitlichen Parteichefs bewegte. Wie reagiert die Partei? Ist rechtsextrem salonfähig – oder setzen auch die Blauen ein Zeichen dagegen?
Rechtskräftig nach dem 3G-Verbotsgesetz zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt und noch während aufrechter Bewährungshilfe bei der Freiheitlichen Partei in Kärnten!
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