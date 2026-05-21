Alarmanlage bei Einbruch mit Blocker ausgetrickst

Sie hatten es nicht auf resche Mohnflesserl oder Handsemmeln abgesehen, sondern auf Bares: Einbrecher schlugen in der Nacht auf Montag in vier Filialen der Bäckerei Honeder in Linz zu. Sie blockierten die Funksignale der Alarmanlagen und plünderten der Reihe nach die Tresore. Die Linzer Kripo hat schon Verdächtige im Visier...
Banknoten statt Brötchen: In der Nacht auf Montag drangen Einbrecher der Reihe nach in vier Filialen der Mühlviertler Bäckerei Honeder ein. Die Serie begann bei dem Standort in Pichling, dann suchten die Gauner – es sollen insgesamt drei Täter sein – auch noch die Filialen in der Gruberstraße, in der Kaisergasse und in der Stockhofstraße heim.
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