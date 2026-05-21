Alarmanlage bei Einbruch mit Blocker ausgetrickst

Banknoten statt Brötchen: In der Nacht auf Montag drangen Einbrecher der Reihe nach in vier Filialen der Mühlviertler Bäckerei Honeder ein. Die Serie begann bei dem Standort in Pichling, dann suchten die Gauner – es sollen insgesamt drei Täter sein – auch noch die Filialen in der Gruberstraße, in der Kaisergasse und in der Stockhofstraße heim.