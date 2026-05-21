Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Salzkammergut

„Kirch‘Klang“: Musik als Mutmacher in Krisenzeiten

Oberösterreich
21.05.2026 16:00
Burgschauspieler Michael Maertens tritt am 7. August in Attersee auf; Pfarrkirche Mondsee, ...
Burgschauspieler Michael Maertens tritt am 7. August in Attersee auf; Pfarrkirche Mondsee, Kirch‘Klang-Konzert mit den Wiener Sängerknaben ab 5. Juli 2026(Bild: Krone KREATIV/Lukas Beck, Burgtheater – Tommy Hetzel)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

„Musik hat Friedenspotential“, ist Manfred Scheuer, Diözesanbischof von Linz, überzeugt. Vor der Folie des Gedenkens an den Bauernkrieg vor 400 Jahren in Oberösterreich wird heuer das sechste „Kirch‘Klang Festival“ im Salzkammergut durchgeführt. Organist und Dirigent Martin Haselböck kuratiert diese Konzertreihe.

0 Kommentare

Klassik in Kirchen, Schlössern, Kapellen: Das „Kirch‘Klang Festival Salzkammergut“ startet heuer am 31. Mai in der Stadtpfarrkirche von Bad Ischl mit G.F. Händels Oratorium „La Resurrezione“ durch das Orchester Wiener Akademie unter Martin Haselböck. 15 weitere Konzerte und Lesungen folgen ab 5. Juli bis 15. August.

Die Diözese Linz und das Land Oberösterreich sind Hauptsponsoren des Festivals, das angesichts des Gedenkens an 400 Jahre Bauernkrieg und den aktuellen Krisenherden weltweit, noch mehr Bedeutung bekommt, wie Bischof Manfred Scheuer betont: Kunst und Musik hätten nicht nur die „Kraft der Verwandlung“ in sich, sondern stärken den „Mut für Wahrheit und Frieden“. Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht darin auch die „Kunst der Gemeinschaft“, die durch solche Veranstaltungsreihen gefördert wird.

Bischof Manfred Schauer (li.), Organist und Dirigent Martin Haselböck, Landeshauptmann Thomas ...
Bischof Manfred Schauer (li.), Organist und Dirigent Martin Haselböck, Landeshauptmann Thomas Stelzer(Bild: Land OÖ/Max Mayrhofer)

Bad Ischl und die Seen
Mit vier Konzerten in der St. Nikolauskirche und drei Veranstaltungen im historischen „Post- und Telegrafenamt“ ist Bad Ischl das Zentrum des Festivals. Weitere Schauplätze: Die Basiliken von Mondsee und St. Wolfgang, Pfarrkirchen im Attergau, die Konradkirche in Oberwang und das Schloss Kammer am Attersee. Instrumentale Schwerpunkte setzt man auch mit Kirchen- und Kino-Orgeln in der Region.

Austrian Baroque Company, 7. August in Attersee
Austrian Baroque Company, 7. August in Attersee(Bild: Andrea Vazquez)
Wiener Sängerknaben, 5. Juli in Mondsee
Wiener Sängerknaben, 5. Juli in Mondsee(Bild: lukas beck)
Lesen Sie auch:
Barbara Pachl-Eberhart: Ihre Schicksalsgeschichte läuft derzeit als Spielfilm in den heimischen ...
Krone Plus Logo
Barbara Pachl-Eberhart
„Es nützt nichts, die Starke zu markieren“
04.05.2026
Bauernkrieg in OÖ
Drehbuchautorin: „Kaputt machen ist einfach“
17.05.2026
In Memoriam
VALIE EXPORT lässt weiterhin die Würfel fallen
15.05.2026

Im Themenfokus steht heuer einerseits das Gedenken an den Bauernkrieg in Oberösterreich, man widmet sich aber auch Johann Beer, einem Komponisten und Schriftsteller im Barock.

Prominente Künstler wie Thomas Hampson, Karl Markovics, Tomasz Konieczny, Michael Maertens und Ensembles wie die Austrian Baroque Company (Michael Oman) und Company of Music (Johannes Hiemetsberger) oder die Wiener Sängerknaben unterstreichen das Festspiel-Niveau des KirchKlangs 2026.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.05.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind mindestens zwei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Leichen nach Hauseinsturz in Sachsen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
95.803 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
89.259 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
83.937 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
885 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
773 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
761 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Mehr Oberösterreich
Viele Veränderungen
Warum KI für die Jagd eine Herausforderung wird
Mit öffentlichem Café
So soll neue Raiffeisen-Zentrale in Linz aussehen
Jetzt auch in Wels
Weniger Asylwerber: 40 Unterkünfte geschlossen
Im Salzkammergut
„Kirch‘Klang“: Musik als Mutmacher in Krisenzeiten
Möbelhaus insolvent
Interio: Schließung von Filialen in Wien & Linz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf