„Kirch‘Klang“: Musik als Mutmacher in Krisenzeiten

Die Diözese Linz und das Land Oberösterreich sind Hauptsponsoren des Festivals, das angesichts des Gedenkens an 400 Jahre Bauernkrieg und den aktuellen Krisenherden weltweit, noch mehr Bedeutung bekommt, wie Bischof Manfred Scheuer betont: Kunst und Musik hätten nicht nur die „Kraft der Verwandlung“ in sich, sondern stärken den „Mut für Wahrheit und Frieden“. Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht darin auch die „Kunst der Gemeinschaft“, die durch solche Veranstaltungsreihen gefördert wird.