Rollator-Senioren beraubt, weil sie wehrlos waren

Beim Prozess in Linz am Mittwoch war der Angeklagte umfassend und reumütig geständig - das war auch der einzige Milderungsgrund. Deshalb sprach sich auch der Staatsanwalt für eine Strafbemessung in Höhe eines Fünftels des gesamten Strafausmaßes aus. Dieses beträgt bis zu zehn Jahre. Nach etwas mehr als einer Stunde war das Schöffenverfahren auch schon wieder aus.