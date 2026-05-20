Prominentes Schlosshotel hat Millionenschulden

Firmenkunden, Fußballer und Robbie Williams zu Gast

Der Eigentümer betrieb auf der Anlage des Schlosses in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) seit mehr als 20 Jahren ein Hotel- und Konferenzzentrum mit Gastronomiebereich. Seit 1999 wurde permanent in das zuletzt Vier-Sterne-Hotel investiert, internationale Firmenkunden und Stars wie Robbie Williams, Phil Collins und Christiane Hörbiger nächtigten in den Gemäuern. Hochzeits- und andere Feste wurden gefeiert, auch namhafte Fußballmannschaften waren zu Gast. Daneben ist temporäres Wohnen angeboten worden.