Prominentes Schlosshotel hat Millionenschulden

Eine der schönsten Hochzeits- und Feierlocations in Oberösterreich, die 2015 sogar Robbie Williams beherbergte, ist pleite. Über das Vermögen der Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG und ihrer Komplementärin ist am Mittwoch im Landesgericht Linz aufgrund eines Eigenantrags das Konkursverfahren eröffnet worden.
Eine Unternehmensfortführung sei nicht beabsichtigt, es gebe bereits keinen operativen Betrieb mehr, berichtete der Österreichische Verband Creditreform. Die Kreditfälligstellung durch die finanzierende Bank löste die Insolvenz aus. Das Unternehmen soll verwertet werden. Der Eigentümer habe bereits seine Einwilligung erteilt. Rund 20 Gläubiger sind betroffen. Hauptvermögen ist die Liegenschaft, von den 6,67 Millionen Euro Verbindlichkeiten werden „bloß“ rund 686.000 Euro als unbesichert angesehen.
Firmenkunden, Fußballer und Robbie Williams zu Gast
Der Eigentümer betrieb auf der Anlage des Schlosses in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) seit mehr als 20 Jahren ein Hotel- und Konferenzzentrum mit Gastronomiebereich. Seit 1999 wurde permanent in das zuletzt Vier-Sterne-Hotel investiert, internationale Firmenkunden und Stars wie Robbie Williams, Phil Collins und Christiane Hörbiger nächtigten in den Gemäuern. Hochzeits- und andere Feste wurden gefeiert, auch namhafte Fußballmannschaften waren zu Gast. Daneben ist temporäres Wohnen angeboten worden.
Die Insolvenz sei vor dem „Hintergrund der negativen globalen und nationalen wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten“. Inflation, rückläufige Geschäftsreisen und Sparprogramme seien dem Konzept „Business Class Resort Schloss Mühldorf“ auf Dauer abträglich gewesen, so Creditreform.
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