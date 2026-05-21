Mutmaßlicher IS-Ausbilder sitzt in Linz in U-Haft

Am 12. Mai klickten für einen 44-Jährigen in einer Wohnung im Bezirk Linz-Land die Handschellen. Der Syrer soll für den Islamischen Staat im Irak Ausbildungsleistungen übernommen haben. Dank internationaler Zusammenarbeit wurde er ausgeforscht und festgenommen.
US-Streitkräfte werten im Irak immer wieder Unterlagen des Islamischen Staates auf strafrechtlich relevante Inhalte aus. Dabei fiel auch ein 44-jähriger Syrer auf, der auf einer Gehaltsliste des IS gestanden sein soll. Dank internationaler Zusammenarbeit gelang es, den Mann auszuforschen.
44-Jähriger in U-Haft
In der Vorwoche wurde er in einer privaten Unterkunft im Bezirk Linz-Land, wo er gemeinsam mit anderen Männern wohnte, angetroffen und festgenommen. Letzten Donnerstag wurde über den 44-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt, er sitzt seit der Festnahme in der Justizanstalt Linz ein.
Mitgliedschaft in Terrorvereinigung
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mitgliedschaft in der terroristischen und kriminellen Vereinigung – Strafrahmen ein bis zehn Jahre Haft. „Er soll für den IS auf mittlerer Ebene agiert haben“, bestätigt Staatsanwältin Ulrike Breiteneder einen Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten.
Teilweise geständig
Der 44-Jährige würde auch zugeben, im Irak gewesen zu sein und an IS-Ausbildungen teilgenommen zu haben. „Er spielt seine Rolle aber herunter“, so Breiteneder. Kommende Woche findet in der Causa die Haftprüfungsverhandlung statt.
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