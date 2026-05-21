Mutmaßlicher IS-Ausbilder sitzt in Linz in U-Haft

44-Jähriger in U-Haft

In der Vorwoche wurde er in einer privaten Unterkunft im Bezirk Linz-Land, wo er gemeinsam mit anderen Männern wohnte, angetroffen und festgenommen. Letzten Donnerstag wurde über den 44-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt, er sitzt seit der Festnahme in der Justizanstalt Linz ein.