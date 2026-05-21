Zwischen heißer Glut und neuen Trends

Bei den Geräten vertrauen die meisten weiterhin auf den klassischen Holzkohlegrill, gefolgt von Gas- und Elektrovarianten. Damit der Grillspaß unbeschwert bleibt, erinnern die Experten von „Sicheres Vorarlberg“ an die wichtigsten Verhaltensregeln: Beim klassischen Holzkohlegrill gilt als oberstes Gebot, niemals flüssige Brandbeschleuniger wie Benzin oder Spiritus zu verwenden, da hier explosionsartige Stichflammen entstehen können. Zudem muss der Grill standsicher aufgestellt werden und die Asche vor dem Entsorgen komplett auskühlen.