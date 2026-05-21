Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Austria Lustenau

Wie der Bundesliga-Aufsteiger seinen Kader plant

Fußball National
21.05.2026 07:00
Jack Lahne erwies sich für die Lustenauer Austria als Glücksgriff, er soll unbedingt gehalten ...
Jack Lahne erwies sich für die Lustenauer Austria als Glücksgriff, er soll unbedingt gehalten werden.(Bild: Austria Lustenau)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Mit Stürmer Albin Gashi (29), der vorige Saison 22 Scorerpunkte für Wels erzielte, hat die Lustenauer Austria die erste Neuverpflichtung getätigt. Doch wie sieht es mit dem restlichen Kader des Bundesliga-Rückkehrers aus? Die „Krone“ hat sich das einmal angeschaut.

0 Kommentare

Tor: Domenik Schierls Vertrag hat sich durch den Aufstieg verlängert, auch Simon Nesler-Täubl ist noch an die Austria gebunden. Geplant ist, dass er eine weitere Saison an Austria Salzburg verliehen wird.

Domenik Schierl wird auch in der Bundesliga die Nummer eins im Tor der Lustenauer Austria ...
Domenik Schierl wird auch in der Bundesliga die Nummer eins im Tor der Lustenauer Austria bleiben.(Bild: GEPA)

Abwehr: Mit Matthias Maak, Robin Voisine und Lukas Ibertsberger sind erst drei Verteidiger fix. Mit Fabian Gmeiner ist man in Verhandlungen. Auch Axel Rouquette soll bleiben. William kam zuletzt unter Trainer Mader nur mehr als Einwechselspieler zum Zug. Es braucht noch mindestens drei weitere Verpflichtungen. Davon zwei Innenverteidiger.

Matthias Maak (l.) und Lukas Ibertsberger (r.) sollen auch in der neuen Saison in der Abwehr ...
Matthias Maak (l.) und Lukas Ibertsberger (r.) sollen auch in der neuen Saison in der Abwehr aufräumen.(Bild: GEPA)

Mittelfeld: Pius Grabher, Sasha Delaye, Mame Wade, Haris Ismailbecogliu und Ibrahim Outtara haben Verträge. Auch hier wird es wohl noch mindestens drei Neuzugänge geben. Einer könnte Karim Comté (zuletzt Wels) sein. Auch eine Vertragsverlängerung von Nico Gorzel ist eine Option. Ein Wunschspieler ist Denizcan Cosgun (Austria Salzburg) für den offensiven Part.

Denizcan Cosgun von Austria Salzburg soll das Lustenauer Interesse geweckt haben.
Denizcan Cosgun von Austria Salzburg soll das Lustenauer Interesse geweckt haben.(Bild: GEPA)

Angriff: Albin Gashi kommt und Lenn Jastremski hat noch Vertrag, unbedingt gehalten sollen Jack Lahne und Amine Bouchenna werden. Abubakar und Vucenovic sind wohl kein Thema für die Bundesliga.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
21.05.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
91.805 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
87.411 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Society International
Deutsche Schauspielerin stirbt mit nur 24 Jahren
81.365 mal gelesen
Luna Jordan in der Rolle der Lara Becker im „Polizeiruf 110“ vom 8. März 2026
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
879 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
756 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
670 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Eine „Krone“-Kolumne:
Beim GAK stehen einige Zeichen auf Abschied
Austria Lustenau
Wie der Bundesliga-Aufsteiger seinen Kader plant
Sturm oder Salzburg?
Titel an Villa – davon profitiert heimischer Klub!
Sport Tv Logo
Top-Talent Alajbegovic
„Weiß nicht, ob ich bleibe oder verkauft werde“
Sport Tv Logo
„Deutsch ist Pflicht!“
Ex-Austria-Stürmer am Zettel des WAC-Trainers!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf