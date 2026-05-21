Wie der Bundesliga-Aufsteiger seinen Kader plant

Abwehr: Mit Matthias Maak, Robin Voisine und Lukas Ibertsberger sind erst drei Verteidiger fix. Mit Fabian Gmeiner ist man in Verhandlungen. Auch Axel Rouquette soll bleiben. William kam zuletzt unter Trainer Mader nur mehr als Einwechselspieler zum Zug. Es braucht noch mindestens drei weitere Verpflichtungen. Davon zwei Innenverteidiger.