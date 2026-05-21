Wie der Bundesliga-Aufsteiger seinen Kader plant

Mit Stürmer Albin Gashi (29), der vorige Saison 22 Scorerpunkte für Wels erzielte, hat die Lustenauer Austria die erste Neuverpflichtung getätigt. Doch wie sieht es mit dem restlichen Kader des Bundesliga-Rückkehrers aus? Die „Krone“ hat sich das einmal angeschaut.
Tor: Domenik Schierls Vertrag hat sich durch den Aufstieg verlängert, auch Simon Nesler-Täubl ist noch an die Austria gebunden. Geplant ist, dass er eine weitere Saison an Austria Salzburg verliehen wird.
Abwehr: Mit Matthias Maak, Robin Voisine und Lukas Ibertsberger sind erst drei Verteidiger fix. Mit Fabian Gmeiner ist man in Verhandlungen. Auch Axel Rouquette soll bleiben. William kam zuletzt unter Trainer Mader nur mehr als Einwechselspieler zum Zug. Es braucht noch mindestens drei weitere Verpflichtungen. Davon zwei Innenverteidiger.
Mittelfeld: Pius Grabher, Sasha Delaye, Mame Wade, Haris Ismailbecogliu und Ibrahim Outtara haben Verträge. Auch hier wird es wohl noch mindestens drei Neuzugänge geben. Einer könnte Karim Comté (zuletzt Wels) sein. Auch eine Vertragsverlängerung von Nico Gorzel ist eine Option. Ein Wunschspieler ist Denizcan Cosgun (Austria Salzburg) für den offensiven Part.
Angriff: Albin Gashi kommt und Lenn Jastremski hat noch Vertrag, unbedingt gehalten sollen Jack Lahne und Amine Bouchenna werden. Abubakar und Vucenovic sind wohl kein Thema für die Bundesliga.
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