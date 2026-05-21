„Wir müssen endlich vom Reden ins Tun kommen“

Nach dem von Landeshauptmann Markus Wallner präsentierten Gemeindeentlastungspaket in Höhe von mehr als 105 Millionen Euro bis 2028 hängt der Haussegen zwischen Land und den klammen Gemeinden zwar nicht mehr ganz so schief, Harmonie jedoch sieht anders aus. So merkte Gemeindeverbandspräsident Walter Gohm beim Gemeindetag am Donnerstag im Montafon an, dass es sich bei den vom Land bezahlten Geldern keinesfalls um „Soforthilfen“ handle, sondern vielmehr um „Mittel, die den Gemeinden für ihre Leistungen gegenüber der Bevölkerung zustehen“.